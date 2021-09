SPÖ-Krimi, deutsche Bundestagswahl und Montagsforum

Mario Leiter, Stadtpolizei-Kommandant von Bludenz, Dr. Markus Rhomberg, Geschäftsführer der IBH und Montagsforum-Geschäftsführerin Bettina Barnay heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

SPÖ-Landesparteivorsitzender Martin Staudinger hatte sich bereits Anfang Juli für Thomas Hopfner als seinen Nachfolger ausgesprochen. Das führte zu einigem Unmut innerhalb der Partei, vor allem in Bregenz und Bludenz. Der jetzt aufgekommene Abhör-Vorwurf, bei dem Thomas Hopfner ein strittiges Telefonat mit Michael Ritsch aufgezeichnet haben soll, sorgt für weiteren Zündstoff. Pascal Pletsch spricht heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE" mit Mario Leiter (SPÖ), ehemaliger Vizebürgermeister und seit diesem Jahr Stadtpolizei-Kommandant von Bludenz über Partei-Streitigkeiten und den Kampf um den Landesparteivorsitz.

Am 26. Oktober wird in Deutschland eine neue Regierungsspitze gewählt. Die Amtszeit von Angela Merkel (CDU) geht zu Ende. Die Spitzenkandidaten der großen deutschen Parteien sind Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die GRÜNEN). Wie der Wahlkampf bisher für die einzelnen Parteien gelaufen ist und was diese Wahl für Österreich bedeutet, schildert der Professor für Politische Kommunikation und Geschäftsführer der Internationalen Bodensee-Hochschule IBH Prof. Dr. Markus Rhomberg heute in "Vorarlberg LIVE".