SPÖ-Kampfabstimmung und Schlinser Gemeindepolitik

Der Politikanalyst Thomas Hofer und der Bürgermeister von Schlins, Wolfgang Lässer, sind am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.

Rendi-Wagner ist raus. Wird’s Babler oder Doskozil? Die SPÖ-Führungsdebatte bezeichnete der Politikanalyst Thomas Hofer am Dienstag auf Puls24 als "nicht mehr rational". Nach den Gremiensitzungen steht fest, dass es auf dem außerordentlichen Parteitag am 3. Juni in Linz zu einer Kampfabstimmung zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler kommt. Zuvor hatte es die Partei noch einmal spannend gemacht. Der Streit über die künftige Führung drohte zeitweise erneut zu eskalieren. Über die Performance der Sozialdemokraten in den vergangenen Monaten und die aktuelle Regierungsarbeit spricht Hofer am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“.