SPÖ-Frauen im Clinch mit Doskozil

Zurückhaltung

Vergangene Woche hatte Rendi-Wagners parteiinterner Rivale Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes, mitgeteilt, er sehe keine Führungsdebatte, die sich zuspitze. Aber in Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, bei der die SPÖ den Anspruch auf Platz eins stellen müssten, werde es Diskussionen geben. Aktuell übt sich Doskozil aber in Zurückhaltung.

Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger sparte nicht mit Kritik an ihm. Es sei ihr vollkommen unverständlich, wie man so unsolidarisch sein könne und jedes Mal vor einer Wahl eine parteiinterne Debatte befeuere. Sie stehe zu hundert Prozent hinter Rendi-Wagner. „Er ist nicht Manns genug, eine Diskussion in den Gremien zu führen“, sagte Sprickler-Falschlunger über Doskozil. Der Vorarlberger SPÖ-Chefin zufolge hatten die Streitereien in der Bundes-SPÖ einen gewichtigen Anteil am Kärntner Resultat. Am Montag bekräftigte etwa auch die SPÖ-Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner mit Blick auf Doskozil: "Wenn jemand Interesse hat, dann wäre es auch fair, mit offenen Karten zu spielen."