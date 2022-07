SPÖ: "Entscheidung zwischen Heizen und Essen nicht zulassen!"

Die rote Parteichefin Pamela Rendi-Wagner fordert rasche Maßnahmen und Preissenkungen.

System funktioniert nicht

Das Strom-Preisbildungssystem funktioniere in der Krise nicht, so Rendi-Wagner: "Außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliche Maßnahmen." Rendi-Wagner und Schnabl sind sich einig, dass die Preise gesenkt werden müssen - und zwar sofort. "Wir können nicht zulassen, dass sich viele zwischen Heizen oder Essen entscheiden müssen, dass viele aus der Mittelschicht in Armut abgleiten und sich einige wenige endlos bereichern", so Schnabl, der betonte, dass Energie zur Daseinsvorsorge gehört.