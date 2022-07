Brunner will Strompreis-Deckel diskutieren, aber nicht ...

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) teilte indes Sonntagmittag mit, dass er die Meinung von Niederösterreichs Landshauptfrau Mikl-Leitner teile, wonach auf europäischer Ebene die Diskussion über die Funktionsweise der Marktmechanismen geführt werden muss.

Mikl-Leitner widerspricht Kanzler

Brunner: Nachteile überwiegen

EU berät zu Energiepreisen

Nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stehen auch die stark steigenden Energiepreise auf der Agenda der EU-Finanzminister der Eurogruppe am Montag (Beginn 15.00 Uhr). Dabei dürfte auch die Preisdeckelung Thema sein. Spanien und Portugal dürfen bereits ein Jahr lang eine staatlich festgelegte Obergrenze für den Gaspreis für die Stromerzeugung in ihren Ländern bestimmen.

SPÖ gibt sich erfreut

Mattle offen - Wahl im Herbst

Bei einem Preisdeckel handle es sich um "Eingriffe in den Markt", die "jedenfalls gut überlegt und gut vorbereitet" sein müssen, betonte Mattle auf Anfrage. Er mahnte deshalb ein "konkretes Konzept" für einen Preisdeckel ein, das auf Expertenebene diskutiert und beurteilt werden müsse. Als Reaktion auf weitere Teuerungstendenzen brauche es jedenfalls - nachdem die Bundesregierung bereits wichtige Schritte gesetzt habe - "österreichweiten Maßnahmen, die auch beim Endkunden - Privaten wie auch Betrieben - ankommen", machte Mattle klar. "Wir stehen einer Diskussion über weitere Maßnahmen auf Bundesebene offen gegenüber und werden uns konstruktiv daran beteiligen", erklärte der Neo-Landesparteiobmann, der am 25. September eine Landtagswahl zu schlagen hat. Der Strom müsse für Haushalte und für klein- und mittelständische Betriebe weiterhin leistbar bleiben. Produktionsbetriebe müssten durch einen betriebswirtschaftlich vertretbaren Preis international wettbewerbsfähig bleiben. Der landeseigene Energieversorger Tiwag prüfe hierzu bereits Alterativen zur Preis-Bindung an der Strombörse, so Mattle, der der Tiroler Teuerungsarbeitsgruppe vorsteht.