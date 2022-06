Split in Schwechat und Niederlage für U10

Dornbirns Baseballer waren am Wochenende wieder im Einsatz.

Spiel 2 wurde von Casey Brown bestimmt. Der neue Pitcher der Schwechat Blue Bats ließ in acht Innings lediglich einen Hit zu und verbuchte 17 Strikeouts. In der Offensive konnten die Schwechater im vierten und sechsten Inning scoren. Mit dem Gesamtscore von 5:0 gingen sie ins letzte Inning, in dem die Gäste gegen den neuen Pitcher der Blue Bats, Felix Stephan, noch drei Runs anschreiben konnten. Am Ende setzten sich die Blue Bats aber verdient mit 5:3 durch und feierten den vierten Saisonsieg. Somit haben sie bereits jetzt einen Sieg mehr auf dem Konto, wie in der gesamten vergangenen Saison. Die Dornbirner Gäste mussten sich somit mit einem Unentschieden begnügen.