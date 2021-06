Split in Attnang

Dornbirns Baseballer mussten sich in Oberösterreich mit einem Unentschieden zufriedengeben.

In Spiel 1 des Tages konnten die Indians bereits im ersten Innings drei Runs anschreiben und gingen erstmals in Führung. Die Attnanger konnten die Partie daraufhin im dritten Inning noch ausgleichen, mussten dann aber zusehen wie die Gäste aus Dornbirn in den folgenden fünf Innings weitere 15 Runs anschrieben. Mehr als eine Ergebniskorrektur gegen die gut spielenden Pitcher Rupp und Jäger gelang den Athletics in diesem Spiel aber nicht mehr und so endete dies mit 18-6 für das Team aus dem Ländle.