Spitzenwerte bei Kleiderspenden in Rankweil

Durch eine Erweiterung des Caritas-Containernetzes hat sich die Menge an Kleiderspenden in Rankweil deutlich erhöht: Mit zwölf Kilogramm pro Kopf liegt die Marktgemeinde im europäischen Spitzenfeld. Nun soll der Re-Use-Gedanke auch bei den Elektrogeräten Schule machen.

2019 hat die Marktgemeinde Rankweil gemeinsam mit der Caritas Vorarlberg die Zahl der Kleider- und Schuhcontainer erweitert: An insgesamt acht Standorten haben die Bürger*innen damit einen niederschwelligen Zugang zur Abgabe von Gebrauchtkleidern zur Weiterverwendung. In den Jahren 2018 bis 2020 hat sich somit die abgegebene Sammelmenge um 20 Prozent auf 143.856 Kilogramm erhöht. Das entspricht zwölf Kilogramm pro Kopf. Vorarlbergweit lag der Wert in diesem Zeitraum bei durchschnittlich neun Kilogramm pro Kopf.