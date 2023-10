Spitzenspiel und Oktoberfest

Die SSV-Girls empfangen am Samstag Verfolger Graz und feiern danach das traditionelle Oktoberfest.

Dornbirn. Ein weiteres Spitzenspiel erwartet die Handballfans in der Messehalle am Samstag ab 19 Uhr, wenn Tabellenführer SSV Dornbirn-Schoren auf die Dritten aus Graz trifft. „Im Anschluss an das Spiel sind alle herzlich zum Oktoberfest eingeladen, das den sportlichen Hochgenuss begleiten soll“, so SSV-Obmann Christoph Scheiderbauer.

Spannendes Duell in der Messehalle

Die SSV-Girls konnten am vergangenen Wochenende mit dem Erfolg gegen Eggenburg die Tabellenführung untermauern und könnten mit einem Sieg gegen die Damen aus der Steiermark den Platz an der Sonne weiter absichern. Aber auch die Grazerinnen, die derzeit in der Tabelle nach fünf Runden mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenrang stehen, wollen mit einem Punktegewinn im Ländle den Anschluss an das Spitzenduo nicht verlieren. Daher darf man sich wieder auf ein spannendes Duell in der Messehalle freuen. Den Auftakt des Handballnachmittags macht um 17 Uhr bereits das Spiel der beiden U18-Teams.

O´zopft is

Unabhängig vom Ergebnis heißt es nach dem Spiel in der Messehalle aber „O´zopft is“. Die Dornbirner Ladies laden bei Live-Musik, Weißwürst und Brezn zum bereits traditionellen Oktoberfest. Beste Stimmung ist somit garantiert und für alle Besucher mit einer SSV-Familienkarte die in Dirndl und Lederhose kommen gibt es freien Eintritt. Dazu werden die schönsten Oktoberfest-Outfits am Ende prämiert und erhalten einen Preis. Für Alle die noch keine Karte haben, sind an der Abendkasse noch welche erhältlich. MIMA