Spitzenspiel um Tabellenführung

Der RHC Dornbirn empfängt den Titelaspirant Diessbach.

Dornbirn. Eine Woche vor Weihnachten können sich die Dornbirner Rollhockey-Cracks mit Punkten das größte Geschenk selbst machen. Doch mit Spitzenreiter Diessbach gastiert am Samstag ein Team in der Stadthalle, dass alles andere als „geschenkfreudig“ ist. Es ist das Topduell der Runde, dem Sieger winkt zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Die beiden Teams können vom Papier her kaum ähnlicher sein, haben die gefährlichste Offensive und weisen dieselbe Tordifferenz auf.