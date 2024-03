Spitzenspiel in der Messehalle

Zum Auftakt ins Meister-Playoff trifft der SSV Dornbirn-Schoren am Samstag (19.30 Uhr) auf die Damen aus Eggenburg.

Dornbirn. Nach einem spannenden Grunddurchgang in der WHA-Challenge beginnt für die Damen des SSV Dornbirn-Schoren nun die heiße Phase in der Mission Wiederaufstieg.

Auftakt ins Meister-Playoff

Mit 12 Siegen und nur eine Niederlage, sowie am Ende dem besten Torverhältnis, beendete der Dornbirner Schulsportverein den Grunddurchgang in der WHA-Challenge mit einem Punkt Vorsprung auf Eggenburg auf Rang eins. Im Meister-Playoff spielen nun die vier Bestplatzierten der Hauptrunde nochmals eine einfache Hin- und Rückrunde, der Tabellenerste steigt dann in die höchste österreichische Spielklasse auf. Und genau da wollen die SSV-Mädels wieder hin.

Spannung in der Messehalle

Nachdem die Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert wurden, starten die SSV-Ladies mit einem Zähler Vorsprung ins Meister-Playoff. Und so kommt es gleich am ersten Spieltag zum Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger aus Eggenburg. Die Handballdamen aus Niederösterreich waren in der Hauptrunde der größte Konkurrent der Dornbirnerinnen und fügten dem SSV auch die einzige Niederlage zu. Das Duell verspricht jedenfalls Spannung pur, trifft doch die beste Offensive der Liga (Eggenburg) auf die beste Defensive der bisherigen Saison (SSV).

Fokus gilt dem Wiederaufstieg