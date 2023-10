Spitzenspiel-Alarm in der Messehalle

In der fünften Runde der WHA-Challenge kommt es am Samstag (18 Uhr) in der Messehalle zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SSV Dornbirn-Schoren und dem ersten Verfolger aus Eggenburg.

Die Niederösterreicherinnen sind dabei, wie die Dornbirner Damen, in dieser Saison der WHA-Challenge noch ungeschlagen und daher geht es in der Messehalle um Platz eins in der Tabelle. „Eggenburg ist eine starke Mannschaft und verfügt über einen breiten Kader. Sie haben wie wir bisher alles gewonnen und daher wird es sicher ein spannendes Spiel werden“, sieht SSV-Coach Lajos Szövetes keinen Favoriten. Zwar musste der Dornbirner Trainer bei den Trainings in den letzten Tagen aufgrund Erkrankungen und schulischen Abwesenheiten immer wieder auf einige Spielerinnen verzichten, doch für das Spiel am Samstag sieht er sein Team gut vorbereitet. „Wir haben in den letzten zwei Wochen gut trainiert und wollen natürlich den Schwung aus den ersten Spielen mitnehmen. Die Mannschaft wird wie immer alles geben“, so der SSV-Coach, welcher auch hofft, dass bis zum Wochenende alle Spielerinnen wieder fit sind.