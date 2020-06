Spitzenmusik, Traumwetter und ein kleiner Schritt Richtung Normalität

„Kultur z´Kobla“ und Gemeinde luden zu Gratiskonzert auf den Platz der Dorfmitte

Koblach. Ein gemütliches Jazzkonzert bei sommerlichen Temperaturen mit drei herausragenden Musikern, abgerundet von Köstlichkeiten aus der Küche und einem gemütlichen Feierabenddrink. Was bis vor wenigen Wochen noch so banal wie selbstverständlich klang, ist mittlerweile ein Schritt zurück in Richtung Normalität. Dass es bis dahin doch noch ein weiter Weg ist, zeigte sich in Koblach. Limitierte Besucherzahl, Tische mit Abstand und Servicepersonal mit Gesichtsvisieren. Trotzdem ließen sich die Zuhörer die gute Laune nicht verderben, im Gegenteil man spürte sichtlich die Sehnsucht nach einem solch kurzweiligen Abend. Gleiches galt auch für die drei Musiker von David Helbock´s Random/Control. Für den gebürtigen Koblacher Helbock war es so oder so ein Heimspiel, für die beiden ehemaligen Mitglieder des Holstuonarmusigbigbandclub Johannes Bär und Andreas Broger aber auch nicht ihr erster Auftritt in der Kummenberggemeinde. So packten die drei Virtuosen ihr ganzes Können aus und zeigten ihre Fähigkeiten an den unterschiedlichsten Instrumenten. Gerade diese teils ungewöhnlichen Kombinationen macht den Reiz der Formation aus. Gastgeber Hansjörg Ellensohn – Obmann von Kultur Koblach – sowie Bürgermeister Gerd Hölzl konnten sich über regen Andrang genauso freuen, wie über die rundum gelungene Veranstaltung. Für die passende gastronomische Verpflegung mittels erfrischenden Salaten und leichten sommerlichen Gerichten mit Lebensmitteln aus der Region sorgte das Team der Dorfmitte. Ein rundum stimmiger Abend auf dem Weg zurück zu einem gewohnten kulturellen Leben. CEG