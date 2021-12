„Spitzenergebnis mit rund 33.500 Immunisierten“

Gesundheitslandesrätin sieht Vorarlberg nach Kalenderwoche 48 bei Impfungen „am richtigen Weg“.

Für die abgelaufene Kalenderwoche 48 kann die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher beim Impffortschritt ein weiteres Spitzenergebnis vorlegen. Von Montag (29. November) bis Sonntagabend (5. Dezember 2021) sind landesweit insgesamt 33.457 Corona-Impfungen verabreicht worden, 929 davon erhielten Fünf- bis Elfjährige. Der allergrößte Teil der Impfungen – genau 26.548 – entfiel auch in der zurückliegenden Woche auf Personen, die mittels einer Booster-Impfung ihren Corona-Schutz aufgefrischt haben. Allen, die mit einer Impfung einen aktiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet haben, spricht Rüscher ein großes Dankeschön aus. Gleichzeitig würdigt die Landesrätin den herausragenden Einsatz der Impfteams.

Jede einzelne Impfung hilft

Es brauche jede einzelne Impfung, „für den Eigenschutz, den Schutz der Mitmenschen und für die weitere Pandemiebekämpfung“, bekräftigt die Gesundheitsreferentin. Weiters trage die Impfung dazu bei, die große Belastung, die auf dem medizinischen Personal liegt, zu senken. „Der entscheidende Schlüssel ist eine hohe Impfbereitschaft“, so Rüscher. Längst habe sich klar bestätigt, dass die Impfungen hochwirksam sind und effektiv vor schweren Verläufen schützen.

Reger Zulauf zu Impfangeboten



Neben 26.548 Booster-Impfungen wurden in Kalenderwoche 48 auch 2.933 Erst- sowie 3.976 Zweitdosen verabreicht. Geimpft wurde in zwei eingerichteten Impfstraßen in Bregenz und Nenzing, in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren, in ärztlichen Ordinationen, durch mobile Impfteams sowie in dem am Dornbirner Messegelände eingerichteten Impfzentrum für Kinder. Die Impfungen verteilen sich wie folgt:

18.158 Impfungen in den Impfstraßen in Bregenz und Nenzing

4.959 Impfungen in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren

9.120 Impfungen in ärztlichen Ordinationen



1.220 Impfungen durch mobile Teams



929 Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder

In den beiden Impfstraßen Bregenz und Nenzing wurden 14.541 Auffrischungsimpfungen und 1.562 Erstimpfungen verabreicht. Von jenen, die sich in den EKZ-Impfkojen impfen ließen, holten sich 3.693 eine Booster-Impfung (3. Teilimpfung) und 592 ihre erste Dosis. In ärztlichen Ordinationen wurde der Corona-Impfschutz in 7.225 Fällen erneuert, ihre Erstimpfung haben dort 689 Personen erhalten. Die Durchimpfungsrate in Vorarlberg ist mit der zurückliegenden Impfwoche auf rund 64,6 Prozent geklettert.

Auch weiterhin breites Angebot an Impfterminen und -orten



Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher wendet sich neuerlich mit einem Appell an bisher noch Unschlüssige sowie an alle, die ihre Booster-Impfung noch nicht abgeholt haben, die vielfältigen Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Kurzentschlossene können sich auch weiterhin in den sogenannten Impfkojen in den vier großen Vorarlberger Einkaufszentren – Messepark Dornbirn, Interspar in Feldkirch-Altenstadt, Zimbapark in Bürs und Kaufhaus der Wälder in Egg – impfen lassen. Impfungen sind dort einheitlich von Montag bis Samstag in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr möglich.

Eine Anmeldung zu den Impfkojen ist nicht nötig. Impfwillige Personen brauchen lediglich eine E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis.

Wer mögliche längere Wartezeiten vermeiden will, kann sich auch einen konkreten Impftermin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft sichern. Wer keinen Internetzugang und keine E-Mail-Adresse besitzt, wird gebeten, sich an Familienangehörige oder Bekannte zu wenden, die behilflich sein können. Wer auch diese Möglichkeit nicht hat, kann sich über die kostenlose Impf-Hotline 0800 201 361 telefonisch melden und erhält entsprechende Unterstützung.

Nützliche Informationen rund ums Impfen und alle aktuellen Impfangebote sind auf den Seiten des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft erhältlich, darüber hinaus unter www.1450-vorarlberg.at sowie unter www.rund-ums-impfen.at.