Spitzenduell um den fünften Platz auf der Birkenwiese

Spannung vor dem Aufeinandertreffen von den punktgleichen Teams FC Dornbirn und GAK

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Dornbirn vs Grazer AK

Exakt ein Drittel der Meisterschaft 2020/2021 in der 2. Liga, das sind fünf von bisher fünfzehn Spieltagen steht der FC Dornbirn auf dem sensationellen fünften Tabellenplatz. Zur Halbzeit in der so schweren zweiten Saison der zweithöchsten Spielklasse Österreichs haben die Schützlinge von Trainer Markus Mader (52) auch zwei Zähler mehr auf dem Konto als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In der sehr ausgeglichenen Meisterschaft, wo jeder Klub jeden besiegen kann, trennen viele Teams nur ganz wenige Punkte.

Seit nunmehr vier Meisterschaftsspielen in Folge sind die Rothosen unbesiegt. Von einer Überheblichkeit will man im Lager von Dornbirn aber nichts wissen. „Wir bleiben am Boden der Realität und im Fußball kann es schnell in eine andere Richtung gehen. Ziel ist und bleibt so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu realisieren“, sagt Dornbirn Trainer Markus Mader. Grund zu einer Veränderung in der Startaufstellung gibt es keinen. Höchstens Kapitän Franco Joppi (32) könnte von Beginn an auflaufen. Allerdings machen dem defensiven Mittelfeldspieler Schmerzen am Oberschenkel zu schaffen. Bei einem Ausfall von Joppi wird wie schon gegen Kapfenberg mit Verteidiger Florian Prirsch (22) ein weiterer Eigenbauspieler die Kapitänsbinde tragen.