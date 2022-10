Spitzenduell gegen Genf mit Oktoberfest-Flair

Am kommenden Samstag geht es in der Dornbirner Stadthalle rund.

Dornbirn. Am Samstag, 22. Oktober kommt es in der Stadthalle gleich doppelt zum Leckerbissen. Sportlich empfangen die Dornbirner Rollhockey-Cracks im Spitzenspiel der Schweizer NLA Vizemeister Genf, kulinarisch dazu werden die Fans zum Weißwurst-Fest eingeladen.

Die Calvinstädter sind auch heuer wieder kadertechnisch gut aufgestellt und haben, laut Interview von Spielertrainer Brentini, die gleiche Zielsetzung wie die Messestädter – Einzug ins Schweizer Cup-Finale und die Teilnahme an den Playoffs. Rotsünder Flavio Silva war in Genf nicht mehr gewünscht und wechselte zum SC Thunerstern. Als Ersatz kam der 35-jährige Schweizer Nationalspieler Gaël Jimenez, der den RHC Wimmis nach zwei Jahren als Spielertrainer verlassen hat. Neben dem französischen Torjäger Maé Brenas, der die dritte Saison bei den Roten in Angriff nimmt, wurden mit Oriol Mane Benach sowie Andres De Miranda Nunez zwei weitere spanische Spieler verpflichtet, die sich auch schon in der Scorerliste eingetragen haben.