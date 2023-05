Spitzenchöre mit buntem Liederstrauß

Konzerte der Wälder Chorgemeinschaft Egg gemeinsam mit drei weiteren Chören aus der Region.

Schwarzenberg. Unter dem Motto „Say Something“ stehen die beiden Konzerte am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr und Sonntag, 28. Mai, 10 Uhr im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg. Gemeinsam mit dem Jugendchor „Da Capo al Fine“, dem Chor „Ohrôschmeichlar“ sowie dem Ensemble „ingsungô“ präsentiert die Wälder Chorgemeinschaft Egg unter der Leitung von Elisabeth Marxgut ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Die Sängerinnen und Sänger haben sich in intensiven Proben bestens auf ihre Auftritte vorbereitet. „Wir singen ein gefühlvolles Programm über Liebe, Glück, Wälder-Art, Genuss und Sehnsucht und kombinieren wieder traditionelles Liedgut mit moderner Chorliteratur. Und weil wir dieses Jahr wirklich Lust auf große Töne haben dürfen sich unsere Konzertbesucher neben Darbietungen der einzelnen Chöre, auf „Stimm-volle“ Lieder mit über 60 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne freuen“, erläutert Chorleiterin Elisabeth Marxgut. Musikalisch begleiten Teresa Knauseder (Klavier) und Reinhard Schiemer (Cello). Kartenvorverkauf: www.laendleticket.at, bei allen Sparkassen und Raiffeisenbanken, Restkarten an der Abendkassa. ME