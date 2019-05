Spitzenchöre mit buntem Liederstrauß

Konzerte der Wälder Chorgemeinschaft Egg mit dem Chor der Musikmittelschule Lingenau.

Schwarzenberg. Nach einem ereignisreichen Jubiläumsjahr 2018 konzentriert sich die Wälder Chorgemeinschaft Egg unter der Leitung von Elisabeth Marxgut nun wieder voll und ganz auf den Gesang. Die zwei Konzerte am 25. Mai, 20 Uhr und 26. Mai, 18 Uhr im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg stehen unter dem Motto „Butterfly“ (Schmetterling). Gemeinsam mit dem Schulchor der Musikmittelschule Lingenau präsentiert die Wälder Chorgemeinschaft ein kunterbuntes Konzertprogramm. „Melodien, die zum Mitsummen anregen, Stimmen, die den ganzen Raum füllen und ein Mix an verschiedenen Klangfarben, die zusammen einen bunten Blumenstrauß an Liedern ergeben“, erläutert Chorleiterin Elisabeth Marxgut.