Spitfire ´55 - Es leben die goldenen Fünfziger

Heiße Rhythmen am Kirchplatz

Es lag ein Flirren in der Luft, das Publikum war nicht mehr in der Lage, die Beine still zu halten.

Lustenau. Am Kirchplatz hatten am Freitagabend die wilden Fünfziger Einzug gehalten. Die Band Spitfire ´55 spielte die alten Rock’n’Roll Songs, dass es eine Freude war. Danny als Frontman und Kontrabassist, Gitarrist Alex und Schlagzeuger Didi machten den Abend zu einem 50ies Revival, brachten die Bühne zum Glühen und die Gäste am Kirchplatz zum Tanzen.

Mit ihrem Auftritt reihten sich Spitfire in die Riege der Bands ein, die der Sommer.Lust zum 20. Geburtstag ihren besonderen Stempel aufdrücken. Ob die Jungs altbekannten Stücken ihren ganz eigenen Stil verpassten, oder sich mit eigenen Songs in die Herzen der Besucher spielten, die heiße Sommerluft wurde noch eine Spur heißer und die Fans mit jedem Song mehr bereit sich ganz dem Sound der fünfziger Jahre hinzugeben.

Geburtstagsparty einen Sommer lang

Jeden Freitag eine angesagte Band genießen und dabei ausgelassen den Sommer zu feiern, das gefällt augenscheinlich dem Publikum am blauen Platz. Schulter an Schulter stehen die Fans jeden Freitagabend bereit, um die Musiker willkommen zu heißen und bei heißen Rhythmen und zu Herzen gehenden Balladen der Sommerlaune Genüge zu tun.

Demnächst auf der Sommer.Lust-Bühne:

Funkstreife 6

Freitag, 24. August, 20 Uhr

Alex Sutter und Band

Freitag, 31. August, 20 Uhr

Benny Fitz und die Almosen