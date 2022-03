Spinning Wheels sorgen für Stimmung im Alten Kino

Die Vorarlberger Band wird im Rankweiler Alten Kino die Zuschauer begeistern.

Seit 1995 ist die Vorarlberger Formation „The Spinning Wheels“ in Sachen Rhythm & Blues und Soul erfolgreich unterwegs. Was mit einer siebenköpfigen Blues Brothers Session angefangen hat ist mittlerweile zu einer fast doppelt so großen Soul und Soul-Funk Band gewachsen. Ihre Stilrichtung ergibt sich vor allem auch durch ihre Besetzung: Eine groovige Rhythm-Section mit Drums, Percussions, Bass, Keys & Organ und Gitarren – dazu vier scharfe Horns und zum Aufmischen vier abwechslungsreiche Vocals. Mit diesem Fundament spielen sich die Wheelers quer durch das breite Repertoire an kultigen Ryhthm & Blues-, Soul & Soulfunk- und progressiven 70-Rocksongs. Angefangen von den Interpretationen der legendären Blues Brothers über Tina Turner, Aretha Franklin, James Brown, Blood Sweat & Tears, Earth Wind & Fire bis hin zu den kultigen Tower Of Power. Nichts also für schwache Nerven, sondern gerade die richtige Therapie gegen den Winterschlaf und für alle, die sich mal soulig emotional vom Sound der Spinning Wheels mitreißen lassen wollen.