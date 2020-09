Spinnerei Feldkirch: Ein Stück Gisinger Vergangenheit

Porträts zur Industriegeschichte Gisingens.

FELDKIRCH Vorarlberg ist von der Industrialisierung stark geprägt, Feldkirch verfügt noch heute über deutliche Spuren: Erinnerungen von Zeitzeugen, Industriebauten, Arbeiterwohnhäuser, Industriellenvillen, Kraftwerke, Aufzeichnungen über Arbeitszeiten, Maschinentagebücher und vieles mehr. Ab nicht nur die in der Geschichtsvermittlung aktive Rheticus Gesellschaft beschäftigt sich mit dieser Zeit, auch künstlerische Recherchen und jugendliche ForscherInnen setzen sich mit diesen Spuren auseinander und liefern spannende Perspektiven darauf. Drei Künstlerinnen, Margit Bartl-Frank, Petra Rainer und Nadine Hirschauer, machten sich auf und erkunden anhand der Hämmerle Kolonie und der Spinnerei Gisingen der Firma Hämmerle in Feldkirch für sie wesentliche Zeugnisse dieser Industriegeschichte, die sie im Rahmen ihrer künstlerischen Arbeit bearbeiteten. Die Ergebnisse werden im ehemaligen Waschhaus der Hämmerle Kolonie, das heute vom Flüchtlingshaus Abraham der Caritas Vorarlberg verwendet wird, gezeigt. Eine Auswahl der Arbeiten findet sich aber auch in einer Ausstellung im Theater am Saumarkt. Parallel dazu recherchiert eine Klasse der Landesberufsschule Feldkirch mit Unterstützung der Künstlerin Nadine Hirschauer dieses Thema. Die SchülerInnen werden ihre Entdeckungen und Interpretationen ebenfalls als Teil der Ausstellung präsentieren.