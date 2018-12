Spielzeug für Kinder: Das sind 2018 die Trends für Weihnachten

Der Advent hat begonnen, Weihnachten rückt immer näher und das Geschäft mit den Geschenken ist in vollem Gange. Doch welche Spielsachen für Kinder sind 2018 im Trend. Wir haben in Lumpi's Spielzeugparadies in Bregenz nachgefragt.

Einkaufen in Vorarlberg! Spätestens jetzt stellt sich die wichtige Frage: Was schenke ich meinem Kind dieses Jahr zu Weihnachten? Was für Trends gibt es im Spielwarenhandel? Werner Ritschel, Seniorchef von Lumpi’s Spielzeugparadies in Bregenz, weiß, welche Spielsachen bei den jungen Vorarlbergern besonders gut ankommen.