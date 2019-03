Spielraumkonzept nimmt neue Plätze in den Fokus

Neuer Spielplatz soll direkt neben dem Kindergarten Oberer Riegel entstehen.

FELDKIRCH-GISINGEN Gisingen im stetigen Wandel. So ist auch die Schaffung neuer Spielplätze ein großes Anliegen der Stadt Feldkirch. Bereits im Spielraumkonzept von 2009 wurde im Bereich des Oberen Riegels ein Spielplatz vorgemerkt. Dieser Spielplatz soll nun auf der grünen Wiese neben dem Kindergarten errichtet werden. „Die Anrainer haben sich lange gewehrt“, erklärt Ortsvorsteher Peter Stieger. „Ähnlich wie in der Hämmerlestraße sollen die Geräte natürlich gehalten werden, sprich keine quitschende Metallgegenstände. Uns ist es auch wichtig, dass sich daraus kein Festplatz entwickelt. Es gibt ein klares Nutzungsgebot“, führt Stieger weiter aus.

Das Beteiligungsverfahren wird bis Ende April abgeschlossen sein, so dass die Wünsche der Kinder definiert und in einer Detailplanung dargestellt werden können. „Die Umsetzung ist auf den Sommer 2019 geplant“, kündigt Steffen Schröck von der Stadtplanung an. „Bei der Standortwahl wie auch Spielgerätewahl werden wir auf die Anliegen der Anrainer – welche in zwei Gesprächen vor Ort erörtert wurden – eingehen.“ So wird die Stadt Feldkirch z.B. wie erwähnt keine Lärmerzeugende Spielgeräte wie Seilrutschen oder Ähnliches aufstellen. Auch hat die Stadt zugesichert, dass weder ein Grillplatz noch ein Skate- oder Tschuttplatz am 1700-Quadratmeter-Standort realisiert wird.