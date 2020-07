Spielpraxis in der Eliteliga mit einem anderen Klub sammeln

Der Altacher Tormann Lukas Brotzge (19) wechselte von den Rheindörflern zu den Austria Lustenau Amateuren

Die SCR Altach Juniors zog sich aus finanziellen Gründen überraschend aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg mit sofortiger Wirkung zurück und die vierte Leistungsstufe in Österreich wird in der Saison 2020/2021 nur noch mit neun Ländleklubs gespielt. Alle Kaderspieler der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler mussten sich neuen Herausforderungen stellen und auf Vereinssuche begeben. So entschied sich Tormann Lukas Brotzge (19) für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten SC Austria Lustenau Amateure. „Ich will unbedingt vorerst für ein Jahr Spielpraxis in der höchsten Spielklasse des Landes sammeln und mit starken Leistungen einen Beitrag zum Klassenerhalt leisten. Es gefällt mir sehr gut in Lustenau und wurde vom Klub und dem neuformierten Team sehr gut aufgenommen“, sagt Lukas Brotzge.