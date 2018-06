Spielplatzrenovierung – gemeinsam zu mehr Lebensqualität

Jung und Alt beteiligten sich an der Arbeitsaktion Ganta Spielplatz

Röthis Derzeit gibt es in Röthis sieben Spielplätze einer davon ist der Waldspielplatz Ganta. Bei der Sanierung des Waldspielplatzes wurde wie schon in der Vergangenheit wieder mit der Bevölkerung gebaut. „Auch dieses Mal waren wieder Jung und Alt eingeladen mitzuarbeiten. Viele von uns haben als Kind selbst schon schöne Stunden auf diesem Spielplatz verbracht“, so Gudrun Sturn von der Arbeitsgruppe Spielplatz in der Gemeinde Röthis.