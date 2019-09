SpielplatzerÃ¶ffnung in RÃ¶this

Am kommenden Sonntag findet in der Ganta ein Eröffnungsfest der Röthner Spielplätze statt.

Röthis . In den letzten Jahren beschäftigte sich die Arbeitsgruppe Spielraum in Röthis mit diesem generationenübergreifenden Thema und mit intensiver Beteiligung und Mithilfe von Kindern, Eltern, Pädagogen und Spielraumgestalter Günter Weiskopf wurden konkrete Umsetzungspläne erarbeitet.

In zahlreichen gemeinsamen Workshops entstand ein Spielraumkonzept und unter Mithilfe der Bevölkerung wurden die Spielräume in Röthis mit viel Einsatz und Umsetzungsgeist erweitert. In mehreren Arbeitsaktionen wurden die Spielräume gebaut und gestaltet, Bäume gepflanzt, Fundamente gesetzt, Hütten gebaut, Steinplatten verlegt, Baumstämme transportiert und gemeinsam Pause gemacht, „breandat“ und die Spielgeräte vor Ort getestet. Um die Umsetzung der Spielräume nun gebührend zu feiern, findet am kommenden Sonntag, dem 15. September in der Ganta ein Eröffnungsfest der Röthner Spielplätze statt. Beginn ist um 10 Uhr und jeder kann seine Picknickdecke und Jause mitbringen – Vorort sind Getränke von den Röthner Bauern Monika und Armin Ebenhoch und Michael Nachbaur erhältlich. MIMA