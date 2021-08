Spielplatz steht im Fokus

Die Klauser Bevölkerung konnte ihre Wünsche und Anregungen für den Spielplatz in der Schmalzgasse einbringen.

Klaus. Der Spielplatz in der Klauser Schmalzgasse ist ein äußerst beliebter Treffpunkt und wird gerne von Familien auch während der Freizeit und am Wochenende aufgesucht. Die Gemeinde Klaus möchte den Spielplatz nun zu einer Begegnungszone ausbauen und sammelte daher in den letzten Monaten Wünsche und Anliegen aus der Bevölkerung.