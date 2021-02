Spielmacher Marko Krsmancic verlässt HC Hard

Der sechsfache Handballmeister Alpla HC Hard vermeldet mit dem Serben den ersten Abgang.

Mit Marko Krsmancic kehrte mit Beginn der Saison 2020/2021 ein altbekanntes Gesicht zurück zu den Roten Teufeln vom Bodensee, wo er vor allem dem Angriffsspiel seinen Stempel aufdrücken sollte. Bereits in der Zeit von 2011 bis 2015 lenkte der 1,88m große Rückraummitte-Spieler die Spielzüge des Angriffs beim ALPLA HC Hard und dies mit Erfolg. Unter seiner Regie konnten von 2012 bis 2015 gleich vier Meistertitel an den Bodensee geholt werden. Im Jahr 2014 gelang den Roten Teufeln sogar erstmals in der Vereinsgeschichte das Double aus ÖHB-Cup und Meistertitel, womit Marko Krsmancic auf eine erfolgreiche sportliche Vergangenheit in Hard zurückblicken kann. Von 2016 bis 2019 spielte er in der Türkei bei Besiktas Istanbul, mit dem er in allen drei Jahren in der Champions League teilnahm.