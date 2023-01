Spielkultur in all ihrer Vielfalt in der Ludothek Bludenz

Bludenz. Seit 1988 gibt es die Ludothek Bludenz. Sie bietet ein ausgewähltes Sortiment an über 1300 Spielen, Lern- und Therapiematerialien, die günstig ausgeliehen werden können.

Am Dienstag, 31. Jänner, öffnet der Spieleverleih das erste Mal in diesem Jahr.

Seit mittlerweile 40 Jahren verbreitet sich die Idee der Ludothek rasant im deutschsprachigen Raum. Abgeleitet vom lateinischen Wort „ludere“, lässt sich Ludothek, großzügig als Spielesammlung übersetzen. Entstanden ist die Idee in der Schweiz, die seit 1988 auch in Bludenz vertreten ist. Gegründet wurde die Ludothek Bludenz, die sich im Grete-Grulbranssonweg 24 befindet, vom Verein Einzigartig. Der Verein selbst versteht das Angebot als Ort der Integration, da neben Brett- und Lernspielen, auch eine bunte Vielzahl hochwertiger Therapiematerialien günstig ausgeliehen werden kann.

Das neue Jahr begann in der Ludothek mit einem Leitungswechsel. Emma Winkler, Obfrau des Vereines, hat die Leitung von Elke Kristof im Jänner übernommen. Mit frischem Wind öffnet der Spieleverleih ab 31. Jänner wieder seine Tore. Jeden Dienstag, von 14.30 bis 17.30 Uhr, kann eine große Vielfalt an Spielmaterialien, Brett- und Förderspielen durchstöbert und ausgeborgt werden. „Gemeinsames Spielen stärkt den Zusammenhalt in den Familien. Die Ludothek Bludenz bietet die wertvolle Möglichkeit, das Spielen wieder vermehrt in den Mittelpunt zu rücken. Es freut mich, so ein hochwertiges und niederschwelliges Angebot in Bludenz zu haben,“ betont Andrea Mallitsch, Stadträtin für Familie, Gesundheits- und Sozialwesen die Wirksamkeit des Angebotes.