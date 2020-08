Spielgruppe in Fellengatter startet im September

Ein von der Marktgemeinde Frastanz schon lange verfolgtes Vorhaben kann mit Beginn des Schuljahres gestartet werden: In Fellengatter wird eine neue Spielgruppe eröffnet. Bisher sind Kinder aus Frastanz nach Fellengatter gebracht worden, um dort den Kindergarten zu besuchen.

Dadurch sind in Fellengatter Räumlichkeiten frei, die während der Sommerferien für die Nutzung als Kinderbetreuungsstätte adaptiert wurden. Der Bedarf für eine Kinderbetreuung in der größten Frastanzer Parzelle ist durchaus gegeben: „Es sind bereits 16 Kinder im Alter ab zwei Jahren angemeldet“, freut sich Vizebürgermeisterin Ilse Mock.

Auch personell ist für die Betreuung der Kleinsten gesorgt. Marlene Burtscher MA, Helene Gädeke und Janine Burtscher bilden das Spielgruppen-Team in Fellengatter. Marlene Burtscher MA hat ein Studium für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck

erfolgreich absolviert. Die Amerlügnerin wird neben der Spielgruppen-Leitung auch die Schüler-Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Fellengatter übernehmen.