Spielgruppe für Bingser Kinder ab Herbst

Bludenz. Die Stadt Bludenz wird in der Parzelle Bings ab Herbst versuchsweise eine Spielgruppe anbieten.

Die „Bingser Zwergle“ (sie haben als Verein bisher die Spielgruppe organisiert) haben sich als Verein aufgelöst. Damit hätte es in diesem Bludenzer Stadtteil kein Spielgruppenangebot mehr gegeben. Die Stadt Bludenz hat darauf reagiert und inzwischen bei den Bezirksbehörden die Einrichtung einer Spielgruppe gemeldet. Derzeit läuft die Personalsuche. Sollte alles klappen, steht der Weiterführung einer eigenen Spielgruppe in Bings ab September nichts im Wege.

Das Angebot der neue Betreuungseinrichtung wird sich vor allem an die Eltern und Kinder von Bings und Radin richten. Allerdings können auch die Nachbargemeinde Stallehr bzw. Stallehrer Eltern und Kinder das Angebot nützen. Mit der Gemeinde Stallehr laufen diesbezüglich bereits Gespräche. „Wir sind derzeit auch in Verhandlungen, ein angrenzendes Grundstück der Volksschule Bings für die Stadt zu sichern. Wenn das klappt, wäre unser nächstes Ziel die Errichtung einer Kleinkinderbetreuung in diesem Ortsteil. Diese würde dann die Spielgruppe ablösen. Bis es jedoch soweit ist, führen wir als Stadt in Bings die Spielgruppe probehalber weiter“, so Katzenmayer.