Spielespaß für Familien und Kinder in der Pfarre St. Christoph

In der Pfarre im Rohrbach kann man in den Ferien actionreiche Spielestationen ausprobieren.

Dornbirn. Donnerstagvormittag in der Pfarre St. Christoph im Rohrbach. Michael „Mike“ Markovic vom Ferienclub Dornbirn/Rohrbach probiert mit seinen Schützlingen gerade zum ersten Mal den neuen Spiele-Parkour rund um das Pfarrheim und die Kirche aus. Und dieser stößt bei allen sofort auf große Begeisterung. Die Gruppe liefert sich gleich ein Duell am Tischtennistisch, beweist Geschicklichkeit beim Dosenwerfen, schießt Bälle treffsicher auf eine Fußballwand und löst gemeinsam Rätsel am Kommunikationsbaum.