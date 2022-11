Spielerisch für Musik begeistern

Pia Neururer bringt in Kooperation mit Caravan ihr Hörspiel auf die Bühne.

Von Kindesbeinen an fand Pia Neururer großen Gefallen an sprachlichen und musikalischen Phänomenen. Seit Beginn ihres Studiums an der Kunstuniversität Graz (Abschluss 2016) schreibt, liest, komponiert und spielt sie eigene Texte und Kompositionen im Rahmen von verschiedenen Konzertformaten und Auftritten. Im Juli 2020 veröffentlichte sie als Texterin und Klarinettistin von Blasbalg erstmals eigene Poesie auf Tonträger. Mit „Palitou Primelin und der Paukenschreck“, einem musikalischen Hörspiel für junge und junggebliebene Ohren, folgte dann der zweite Streich, und ab Samstag gastiert das Stück an drei Spieltagen im Lustenauer Freudenhaus.

Die Geschichte handelt nicht nur von einer ungewöhnlichen Freundschaft, sondern vermittelt auf unterhaltsame Art und Weise musikalisches Fachwissen (Beschaffenheit und Aussehen, spezifische Eigenschaften und Klang der Instrumente des Orchesters, etc.) sowie die Begeisterung für das Musizieren und Erlernen eines Instruments. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, Schulen und Kindergärten in einer von vier Schulvorstellungen am Montag und Dienstag im Freudenhaus begrüßen zu dürfen, auch oder gerade weil wir fest daran glauben, dass es in diesem Land viele begeisterungsfähige Kinder gibt, für die Musik – nach einer so musikarmen Zeit – ein Anker und eine wertvolle Beschäftigung sein kann“, so Neururer. Am Samstag findet ab 15.00 Uhr bereits eine Familienvorstellung statt, zu der alle herzlich eingeladen sind. (cth)