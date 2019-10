Spieler Marke „Eigenbau“

Der FC Klostertal blickt positiv in die Zukunft.

Unter Marcel Domig trainiert die Kampfmannschaft und kann sich nach zwei Aufstiegen nun in der ersten Landesklasse sehr gut halten. Mit Anita Tuttner konnte eine Masseurin gewonnen werden, die die Spieler sehr gut betreut. „Vision 2022 – Landesliga“ verfolgen die Verantwortlichen und Spieler des FC Klostertal mit sehr viel Elan, so wurden unter anderem die Trainingstage auf drei pro Woche erhöht. Die Mannschaft 1b ist mit sehr jungen Spielern bestückt, die im vergangenen Jahr von der U16 aufgestiegen sind, sie befindet sich im Aufbau. Bei den Nachwuchsmannschaften sticht die U14 mit ihren sportlichen Leistungen heraus. In den insgesamt fünf Nachwuchsmannschaften werden ca. 80 Kinder und Jugendliche trainiert und verbringen somit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Mit speziellen Kursen im Kinder- und Jugendtraining bereiten sich die Trainer auf die Arbeit mit dem Nachwuchs vor. Mit den Neuwahlen werden Marcel Neuhauser und Simon Schwarzhans in Zukunft den Vorstand unterstützen.