Spielen, lachen und ministrieren

Das Jugendteam der Katholischen Kirche Dornbirn freut sich über Neuzugänge.

Dornbirn. „…… und einfach zusammen eine tolle Zeit verbringen, das sind die Begriffe, die wohl am besten die Kinder- und Jugendarbeit der Katholischen Kirche in Dornbirn umschreiben“, betont Jugendmoderatorin Stefanie Krüger.

Circa 300 Kinder werden von engagierten Jugendlichen in den sieben Dornbirner Pfarren betreut. Sie treffen sich zu regelmäßigen Jungscharstunden, unternehmen gemeinsam Mini-Aktionen, gehen Sternsingen, fahren im Sommer auf Lager und lachen zusammen bei Spielenachmittagen. „Viele Kinder beginnen direkt nach ihrer Erstkommunionvorbereitung mit dem Ministrieren. Sie kommen dann in die Gruppenstunde oder zu unseren Veranstaltungen – an denen man übrigens auch unabhängig vom Ministrieren teilnehmen kann – und genießen vor allem die Gemeinschaft, die sie dort erleben dürfen“, erklärt Jugendleiterin Krüger. Die Feldkircherin ist seit knapp acht Jahren im Seelsorgeraum Dornbirn tätig. Und das mit viel Engagement: „Bei meiner Arbeit macht es mir besonders Freude, Jugendliche zu begleiten, mit ihnen gemeinsam ihre Wünsche, Ziele und Begabungen zu entdecken und sie dabei zu unterstützen Ideen und Projekte umzusetzen.“