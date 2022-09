Spielefest trotzte dem Wetter

Das Dornbirner Spielefest fand unter dem Motto „Unsere Stadt für unsere Kinder“ statt.

Bevor sie ihre Runden drehten, holten sich die Kinder an einem der Infostände einen Stempelpass. Damit konnten sie in den fünf Kategorien Forschen & Entdecken, Blaulicht, Bewegung & Sport, Spiel & Spaß, Kunst & Kreatives Stempel sammeln. Hatten sie am Schluss mindestens einen Stempel aus jeder Kategorie, konnten sie ihren Pass in die Gewinnbox werfen und haben jetzt die Chance einen der vielen Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Rheintal-Rundflug für ein Kind in Begleitung eines Erwachsenen im Rahmen von “Fliegen für Kinder”.