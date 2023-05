Spielefest für Volksschulen

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion Vorarlberg wird im Mai 2023 wieder Fußball-Spielfeste für alle Volksschulen in Vorarlberg organisieren und durchführen.

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion Vorarlberg wird im Mai 2023 wieder Fußball-Spielfeste für alle Volksschulen in Vorarlberg an den 3 Veranstaltungsorten - Schlins, Dornbirn, Schwarzenberg - organisieren und durchführen.