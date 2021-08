Spielebus bringt Abwechslung in die Sommerferien

Alljährlich bietet der „Dornbirner Familiensommer“ ein umfangreiches Programm.

Dornbirn. Damit erst gar keine Langeweile in den Ferien aufkommt, rollt der Spielebus in Dornbirn quer durch die Stadt. Acht Wochen macht er an acht verschiedenen Schulen Halt. „Das Ferienangebot kommt gut an“, freut sich Senay Önder. Sie ist heuer zum ersten Mal dabei „und ich bin voll begeistert“, sagt die Kindergartenassistentin und Kleinkinderbetreuerin der Stadt Dornbirn. „Wir haben ein großes Sortiment an Spielsachen für den Indoor- und Outdoor-Bereich, damit wir auch bei Regenwetter gut ausgerüstet sind. Dann wird gemalt und gebastelt was das Zeug hält“, lacht Önder, „so können die Kinder ihre Kreativität und Fantasie voll ausleben. Bei trockenem Wetter sind wir draußen. Spielen an der frischen Luft macht natürlich doppelt so viel Spaß und der Bewegungsdrang kann ausgelebt werden.“ Das Alter der Kinder hat eine große Spannweite. Der Ferienspaß ist nicht nur für Kleine gedacht, es können beispielsweise auch Zehn- bis 16-Jährige daran teilnehmen. Das habe den Vorteil, dass die größeren Geschwister ebenso dabei sein können, ergänzt die Kindergartenassistentin. Unterstützung bei der Kinderbetreuung bekommt sie von Anna, Sabrina und Katharina, die ihre Tätigkeit als idealen Ferialjob in den Ferien nützen.