Spiele für eine bewegte Pause

Die Volksschule Rheindorf ist eine von vier Volksschulen im ganzen Land, die Spielutensilien für eine bewegte Pause gewonnen haben.

Lustenau „Wir haben als Klasse bei der „Kids‘ Athletics Challenge“ mitgemacht und intensiv nach den Semesterferien bis zu den Osterferien trainiert“, erklärt Klassenlehrerin Fabienne Kabasser der Volksschule Rheindorf. Hüpfen, Springen und Werfen waren die drei Disziplinen, mit denen sich Volksschüler aus dem ganzen Land auseinandersetzten. Auch die 3c-Klasse der Volksschule Rheindorf trainierte intensiv mit ihrer Lehrerin und konnte nach diesem Zeitraum bereits große Fortschritte erzielen. Unter allen teilnehmenden Klassen wurden insgesamt vier Bewegungsboxen für eine bewegte Pause verlost. Die Freude an der Lustenauer Volksschule ist groß, dass sie unter den Gewinnern der Bewegungsbox sind. Am Freitagvormittag durften sie ihren Gewinn entgegennehmen.

„Die Kinder veranstalten bei der Challenge einen Frequenzlauf, werfen Ball und üben sich im Dreier-Hopp wie beim Weitsprung“, erklärt Verena Wiederin vom Mösle-Meeting. Ziel der Challenge ist es, den Kindern die vielfältigen Disziplinen der Leichtathletik näher zu bringen und ihr Interesse für diesen Sport zu wecken. Die Lehrpersonen vergeben bei jedem Durchgang, den sie in dem vorgegebenen Zeitraum mit ihren Schülern machen, Punkte, anhand derer die Gewinner ermittelt werden. Insgesamt nahmen rund 750 Schülerinnen und Schüler aus 36 Klassen an der Leichtathletik-Challenge teil.

Die „Kids‘ Athletics Challenge“ des Schulsport der Bildungsdirektion Vorarlberg begeistert in Kooperation mit dem Hypomeeting in Götzis Kinder für den Sport der Leichtathletik. Die Gewinner der Challenge gewinnen ein Meet and Greet beim Mösle Meeting und lernen die Leichtathletik-Stars hautnah kennen. Unter allen teilnehmenden Klassen wurden vier Bewegungsboxen verliehen. Neben der Lustenauer Volksschule erhalten auch jene in Röthis, Götzis Markt und in Egg einen ganzen Sack voller kniffliger Bewegungsspiele für die Pause im Schulhof. Direktor Markus Purin der Volksschule Rheindorf freut sich sehr über das Geschenk. „Wir sind gerade eine bewegungszertifizierte Schule geworden. Diese Spiele kommen zur rechten Zeit“, bedankt er sich bei den Verantwortlichen Christoph Neyer und Konrad Berchtold von der Bildungsdirektion, Verena Wiederin vom Mösle-Meeting und Christian Lampert der Marke Vorarlberg. Bvs