„Spiele für draußen“ aus der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum

Lochau. In der Öffentlichen Bücherei im Lochauer Schulzentrum lädt auch eine Spielothek zum regelmäßigen Besuch. Über 800 Spiele stehen für eine Ausleihe bereit. Und mit Beginn der Ferien- und Urlaubszeit rücken natürlich im Besonderen die „Spiele für draußen“ in den Mittelpunkt.

Spielen bedeutet Spaß und Spannung, manchmal aber auch die Erkenntnis, dass Sieg und Niederlage, Stärke und Schwäche, eng beieinander liegen können. Spielen fördert unter anderem das soziale Verhalten und die Konzentration. Glück haben, bluffen, erobern, Risiken eingehen, verhandeln, kaufen, tauschen, verlieren und gewinnen, so ist sie, die faszinierende Welt der Spiele.

Im Rahmen des Projektes „Familienfreundliche Gemeinde“ wurde bereits im Jahre 1997 in der neuen Bücherei eine Spielothek unter der Leitung von Ursula Schmid mit eingerichtet. Und in all den Jahren konnte das Angebot stetig erweitert und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Hier findet man Gesellschaftsspiele, Strategiespiele, Lernspiele, Puzzles und vieles andere mehr.