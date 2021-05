Spielbodenprogramm wird erweitert

Diese Woche lädt der Dornbirner Spielboden zur JHV und spannenden Programmpunkten.

Am Dienstag macht die 40. Jahreshauptversammlung des Vereins Spielboden Dornbirn den Auftakt. Ab 17.00 Uhr kann das Protokoll der 39. JHV eingesehen werden, ab 18.00 Uhr folgen die Berichte des Obmanns, des Geschäftsführers und der Kontrollbericht der Rechnungsprüfer. Nach der Versammlung lädt der Verein zu einem kleinen Imbiss in die Kantine.

Am Donnerstag (20. Mai 2021) heißt es im großen Saal ab 19.00 Uhr „Neue Spielräume – Die Türkei am Scheideweg: Krise, Faschisierung und Widerstand“. Zu Gast ist Autor Max Zirngast. Er hat vier Jahre in der Türkei gelebt und schreibt auf Deutsch, Englisch und Türkisch u.a. über die politischen Entwicklungen in der Türkei. Er war 2018 dreieinhalb Monate in der Türkei inhaftiert. Nach seiner Entlassung erschien das Buch “Die Türkei am Scheideweg” mit gesammelten Texten des freien Autors Zirngast und anderen herausgegeben von der Solidaritätskampagne #freemaxzirngast.