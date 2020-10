Spielboden lädt zum Figurentheater, Cub-Abend und Konzert

Kommende Woche erwartet Besucher im Dornbirner Spielboden ein abwechslungsreiches Programm.

Dornbirn. Zuversichtlich zeigt man sich im Dornbirner Spielboden. „Wir haben noch keine Absagen und freuen uns nächste Woche wieder auf zahlreiche spannende Programmpunkte“, so Michael Fritz von der Dornbirner Kulturstätte.

Am Samstag (10. Oktober 2020, 15.00 Uhr) gibt es für die kleinsten Besucher wieder mit „Pappelapapp“ ein ganz besonderes Figurentheater. Das Amai Figurentheater zeigt einen Bilderreigen mit Kartons, die sich kurzerhand in Papptiger, Pappdrachen, Pappmenschlein oder Pappbehausungen verwandeln. Die braune Transportkiste wird zum Schlüssel zu einem Universum voller Abenteuer und lustiger Figuren.

Ebenfalls am Samstag (10. Oktober 2020, 20.00 Uhr) gibt es den Club Boogaloo für alle die sich morgens schon matt und lustfrei fühlen. Der Spielboden verordnet „Souloral, Ratio-Rock, Stramm-O-Pax und Balkanuron – eine bewährte Musik-Rezeptur seit Jahren.

Knapp zwei Jahre nach seinem vielbeachteten Debütalbum „Wahrnehmungssache“ folgt mit „Alles gut“ der zweite Longplayer von Felix Kramer. Der junge Liedermacher und Gitarrenvirtuose aus Wien- Ottakring gastiert am Samstag (10. Oktober 2020, 20.30 Uhr) im Spielboden und präsentiert sein neuestes musikalisches Werk. Musikalisch zeigt sich Kramer darauf deutlich weniger zurückhaltend, als auf seinem Debüt. Zwei Jahre Touring mit fixer Band haben ihn seine Songs gleich energetischer andenken und arrangieren lassen, die Live-Dynamik des Quartetts hat mühelos Einzug ins Aufnahmestudio gehalten.

This Land Is My Land