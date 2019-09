Spielboden heißt alle Depeche Mode & more Fans willkommen

Am Samstag findet die 36. Depeche Mode & more Party statt.

Dornbirn. Nach 36 Ausgaben darf sich die Depeche Mode Party definitiv als Kult-Event bezeichnen. Kommenden Samstag hat das lange Warten für alle Fans von New Wave-Musik ein Ende: Es ist wieder Zeit für Pop & Wave Sound im Dornbirner Spielboden. Die treuen Besucher fiebern dem Event bereits seit Wochen entgegen, findet die „große“ Party ja lediglich zweimal im Jahr statt. Was zugleich aber auch das Erfolgsgeheimnis der Veranstaltung ist: „Weniger ist eben mehr, und so sind die Fans auch nach 36 Partys noch nicht müde und die Veranstaltung wird jedes Mal regelrecht gestürmt“, so Organisator Alex Micheluzzi, der sich gemeinsam mit seinem Team und der Spielboden-Crew wieder auf eine legendäre Partynacht freut.

Und so dreht sich auch bei dieser Ausgabe „fast“ alles um eine der populärsten Musikbands der Zeitgeschichte, aber auch Hits von The Cure, U2 bis Placebo oder den Editors landen wieder auf dem Plattenteller. „Selbstverständlich wird auch dieses Mal die Spielboden-Kantine ins Programm mit einbezogen. Das Publikum erwartet eine musikalische Zeitreise von den legendären 80ern bis hin zu den besten Alternative-Hits der Gegenwart“, so Micheluzzi.

Karten sichern

Längst hat sich die einzigartige “Underground”-Veranstaltung zu einem internationalen Szenetreff entwickelt und so werden am Samstag wieder hunderte tanzfreudige Fans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in Dornbirn erwartet. „Da nicht nur Stammgäste aus der Region, sondern auch Fans aus ganz Europa extra für die Party nach Dornbirn anreisen, sollte man die begehrten Karten im Vorverkauf sichern“, erklärt Alex Micheluzzi.

Alle Infos zu den Tickets unter: www.popandwave.at

Veranstaltungstipp:

Depeche Mode & More Party – Dornbirner Spielboden