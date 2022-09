Spiel und Spaß beim Lions Sommercamp

Dornbirns Basketballverein lud zum Sommercamp für den Nachwuchs.

Dornbirn. „Dribbling, Rebound und Fade Away-Jumper (Spezialität vom deutschen Basketballstar Dirk Novitzki)“, ganz nebenbei lernten die diesjährigen Teilnehmer beim Raiffeisen Basketball Sommercamp neben einer fundierten Basketball-Aus- und Weiterbildung spielerisch gleich noch ein paar Englischkenntnisse dazu. Rund 17 Kids im Alter von neun bis 14 Jahren, erlebten vergangene Woche ein paar aufregende und sehr lehrreiche Tage bei ihrer Sommercamp-Woche. Niemand geringerer als der neue „Star-Coach“ Konstantinos Papavasileiou (der griechische Toptrainer wurde kürzlich für den Dornbirner Basketballnachwuchs verpflichtet und trainiert in der kommenden Saison das U14 und U16-Team der Lions) und Nachwuchskoordinator Pablo Perez fungierten als Camp-Trainer und vermittelten mit viel Leidenschaft den jungen Spielern ihr langjähriges Fachwissen – und das auf Englisch. Was für die Teilnehmer aber kein Problem darstellte: „Wir verstehen alles“, versicherten die Nachwuchsbasketballer souverän.

Eine Woche lang, täglich fünf Stunden widmeten sich die Teilnehmer dem „orangen Leder“ und lernten neue Tricks bzw. vertieften und wiederholten, was sie im vergangenen Jahr im Training bereits gelernt hatten. Durch die Turnhalle der MS Haselstauden tönte es laut „Bravo, Bravo and listen to me!“