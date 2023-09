Spiel und Spaß beim Familienfäscht im Klostergarten

Die Stadtmusik Dornbirn lädt zum großen Familienfest ins Dornbirner Franziskanerkloster.

Dornbirn. Am Samstag, 22. September ab 11.00 Uhr ist es wieder soweit, dann lädt die Stadtmusik Dornbirn in Kooperation mit dem Kloster-Freundeskreis des Dornbirner Franziskanerklosters wieder zum alljährlichen und beliebten Familienfest. „Dieses Jahr feiern, spielen und musizieren wir wieder gemeinsam. Bei unserem Familienfäscht sind für alle Altersgruppen Highlights dabei“, so Stadtmusik Vize-Obfrau Eva Cerv in Vorfreude.