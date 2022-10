Spiel, Spaß und Musik

Gisinger beim Jungmusiklager in Laterns.

FELDKIRCH, LATERNS In der letzten Sommerferienwoche fand das jährliche Jungmusiklager des Gisinger Musikvereins statt. Dieses Jahr waren sie zu Gast im JUFA Hotel in Laterns. Unter der Leitung von Alex Giner übten 14 Jugendliche über drei Tage gemeinsam neue Konzertstücke ein. Neben dem Musizieren standen auch Spiel und Spaß auf dem Programm, so etwa beim Merkball, Tischtennis oder beim “Mamma Mia”-Filmabend.