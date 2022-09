Spiel, Spaß und gute Laune

Seit 20 Jahren laden die Gemeinde und Vereine zum „Schwarzacher Ferienspaß“.

Eine spannende Rätselwanderung durch den Wald, ein interessanter Ausflug auf einen Bauernhof, coole Lieder singen oder doch lieber Fußballspielen und Graffitis sprayen? Schwarzachs Kindern steht mit dem „Ferienspaß“ seit nun mehr 20 Jahren ein vielfältiges Programm zur Verfügung, um die letzten zwei Wochen der Sommerferien kreativ oder sportlich zu verbringen. Auch dieses Jahr freute sich GR Monika Raid, die von Anfang an federführend mit dabei ist, über den großen Erfolg. „Die tolle Bereitschaft der Vereine und freiwilligen Helferinnen und Helfern macht es möglich, dass sich die Kinder bei den einzelnen Nachmittagen näher kennenlernen und zudem erste Kontakte zu unterschiedlichen Vereinen knüpfen. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Jedes Jahr mit von der Partie ist beispielsweise die „Schliefer Fasnatzunft“ mit Obmann René Winkel an der Spitze. So lud das vielköpfige Team heuer zu einem unterhaltsamen Spielenachmittag ins Eulentobel. Dort wurde trotz anfänglichen Nieselregens nachmittags im Wald gekegelt, in bunten Säcken gehüpft, ein Schatz und der „Pfeller-Pfiefer“ gesucht oder einfach nur gemeinsam gerutscht und geschaukelt. Und weil so viel Spielen Hunger und Durst bereitet, wurde zum Abschluss der Grill angeworfen. Übrigens: Zum Schluss des Schwarzacher Ferienspaßes lud die Gemeinde am letzten Ferientag alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Abschlussfest beim Fußballplatz.