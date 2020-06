Spiel, Satz und Sieg

In Götzis jagt man seit einem halben Jahrhundert der kleinen gelben Filzkugel hinterher

Götzis. Exakt am 8.August 1970 begann am Kummenberg mit der Gründung des TC Götzis die Ära des Tennissports. Binnen kürzester Zeit wurden neben dem Möslestadion die ersten vier Plätze geschaffen und so konnte bereits wenige Monate später der aktive Spielbetrieb aufgenommen werden. Ein weiterer Meilenstein war der Bau des heute noch bestehenden Clubheims unter der Regie des damaligen Obmannes Arthur Schneider. 1979 konnte die neuen Räumlichkeiten bezogen werden und bilden bis heute eine ideale Grundlage für das Vereinsleben, sowohl auf sportlicher als auch geselliger Ebene. Viermal wurde bereits die Landesmeisterschaft ausgerichtet, für die Mitglieder gibt es das Summer-Clubbing, als Ausgleich die Jasser-Abende sowie ein Oktoberfest. Die neu beigetretenen Tennisfreaks werden an einem gesonderten Abend ebenso speziell empfangen, wie auch die zahlreichen treuen Sponsoren.

Auch wenn der ganz große Tennisboom in Österreich – dereinst verursacht durch die großen Erfolge etwa eines Thomas Muster – vorbei ist, steht der TC Götzis auch 50 Jahre nach seiner Gründung in sich mehr als nur gefestigt da. Über 300 Mitglieder – davon 80 Kinder und Jugendliche – betätigen sich aktiv beim Verein. Neben der eigenen Leidenschaft kümmert sich der Vorstand mit vollem Einsatz dem Nachwuchs die allerbesten Möglichkeiten zur sportlichen und persönlichen Weiterentwicklung zu geben. Tennis ist – so ist man in Götzis überzeugt – nicht nur eine sinnvolle Freizeitgestaltung, sondern beeinflusse auch die positive Entwicklung der Kinder im Ganzen. Aus diesem Grund verfügt der Club auch über insgesamt drei Trainer die dem Nachwuchs für Gruppen – oder Individualtraining zur Verfügung stehen. Ergänzend dazu veranstaltet man die Tennis Fun-Camps, bei den Schulaktion, den Schnuppertagen und den Bambini-Kursen versucht man stets neue Mitglieder anzuwerben.

Der Götzner Tennisclub ist also erwachsen geworden, von einer Midlifecrisis ist aber bei weitem nichts zu spüren, im Gegenteil im Hintergrund beschäftigt man sich mit den Zukunftsvisionen. Eine davon ist ein Ganzjahresbetrieb. Die mittlerweile acht Plätze sind im Winter nicht bespielbar, die nebenan gelegene Halle ist im privaten Besitz. So träumt man von einer eigenen Traglufthalle, um auch im Winter regelmäßige Trainingsmöglichkeiten anbieten zu können. Auch das Clubheim spielt in den Überlegungen eine große Rolle. Dieses wurde zwar 2008 umgebaut und auch energetisch mit dem Tausch der alten Ölheizung auf Vordermann gebracht, was noch fehlt ist ein behindertengerechter Ausbau, um auch in Sachen Rollstuhltennis voranzukommen. Ebenfalls Zukunftsthemen sind der Bau von zwei „Padel-Tennis-Plätzen“, die weitere Förderung der Jugend und auch eine sportliche Weiterentwicklung.

Zuerst wird in Götzis aber erst einmal der 50er gefeiert. Ende August und Anfang September wird es einen Festabend, die Landesmeisterschaft, die erste Tennis-Bierpong Meisterschaft, sowie ein zünftiges Partywochenende geben. Der genaue Zeitplan ist hinsichtlich der offenen Entwicklung der Corona Bestimmungen noch nicht fixiert, einer großen Tennisparty soll aber laut Obmann Bernhard Bösch nichts im Wege stehen. CEG

Zitate:

Leon Wagner, 15 Jahre: Bereits mit sieben Jahren habe ich beim TC Götzis mit dem Tennissport angefangen. Mir gefällt es hier besonders gut, weil ich mit meinen Freunden und Kollegen immer einen freien Platz vorfinde, und wir so viel Spaß bei der Ausübung unseres Lieblingssports haben.

Heike Reiner, 49 Jahre: Seit 20 Jahren engagiere ich mich bereits beim TC Götzis. Speziell die jährliche Organisation des Tenniscamps für 30 Kinder macht mir große Freude. Die Fortschritte der Kinder innerhalb einer Woche erstaunen mich Jahr für Jahr aufs Neue.