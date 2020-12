Spiel für die Dornbirn Bulldogs in Salzburg abgesagt

Die Vorarlberger und die Bullen aus der Mozartstadt wären sich zum 50. Mal gegenüber gestanden.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel RB Salzburg vs Dornbirn Bulldogs

Reisen ist für die Dornbirn Bulldogs in dieser Woche angesagt. Am Dienstag nach Salzburg, am Freitag nach Wien und am Samstag steht dann das Spiel in Linz für die Suikanen Truppe auf dem Programm. Eigentlich sind die Dornbirner nur in Linz zu favorisieren, sonst warten zwei harte „Nüsse“. Philipp Pöschmann will im 50. Duell von Dornbirn und Salzburg in seinem Jubiläumsspiel besonders glänzen. Pöschmann spielt zum 100. Mal für Dornbirn.