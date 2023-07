Spiel des Jahres zum Start: Röthis will gegen LASK Linz überraschen

Die Vorderländer müssen gegen das drittstärkste Team Österreichs ran.

Für den zweifachen VN.at Eliteliga Frühjahrsmeister SC Röfix Röthis steigt heute schon das Spiel des Jahres. Gegen das drittstärkste Profiteam Österreichs, LASK Linz, sind die Vorderländer klar in der Außenseiterrolle. Bis auf Goalie Jonas Ströhle (22) steht dem Regionalligaaufsteiger Röthis der komplette Kader zur Verfügung. In der Meisterschaft der letzten zwei Jahre haben die Vorderländer fast zu hundert Prozent mit einer fixen Dreierabwehrkette mit David Franz (21), Mario Bolter (39) und Kapitän Felix Schöch (31) gespielt. Gegen die Oberösterreicher werden die Mannen von Meistermacher Dominik Visintainer (41) mit einer größeren Defensive (5/4/1) höchstwahrscheinlich agieren. Gut möglich, dass Livio Stückler (24/Sohn von Sportchef Christoph Stückler), Linus Berthold (23) oder Tobias Hartmann (20) nach hinten beordert werden. Das starke Mittelfeld mit Christoph Domig (31), Julian Mair (29), Marcel Sohler (25) und Fabio Scheichl (19) müssen die Angriffe der Linzer versuchen so früh als möglich zu stoppen. Dem teuersten LASK Linz Stürmer Keito Nakamura (Marktwert 8 Millionen Euro) darf man wenig Raum lassen. Das Röthner Tor hütet Thomas Böckle (25). Der 25-jährige Schlussmann wird sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen müssen. „Wollen frechdrauflosspielen und wissen über die bärenstarke Qualität des übermächtigen Gegners Bescheid. Dennoch überwiegt die Freude und müssen hinten gut stehen und wollen so lange wie möglich die Null stehen lassen“, sagt SC Röthis Cotrainer Daniel Summer (41).(tk)